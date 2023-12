Une attaque de missiles russes contre Kyiv fait 53 blessés, dit l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une attaque de missiles russes contre la capitale ukrainienne a fait au moins 53 blessés et endommagé des bâtiments, dont un hôpital pour enfants, ont déclaré mercredi des responsables ukrainiens. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont abattu tous les missiles, qui ont visé la capitale vers 01h00 GMT, a déclaré Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv, sur Telegram. Des débris de missiles ont blessé des personnes et causé des dégâts dans plusieurs quartiers de la ville, ont indiqué des responsables. Un hôpital pour enfants a subi des dégâts mais, selon les premières constatations, aucune victime n'est à déplorer, a déclaré Vitali Klitschko, le maire de Kyiv, sur Telegram. Un immeuble résidentiel a également été touché par des débris, a précisé Vitali Klitschko. "Hier encore, le président (américain) Joe Biden et moi-même avons convenu de travailler à l'augmentation du nombre de systèmes de défense aérienne en Ukraine. L'État terroriste a démontré l'importance de cette décision", a écrit Volodimir Zelensky sur Telegram, en référence à la Russie. La police nationale ukrainienne a déclaré que 53 personnes, dont six enfants, ont été blessées par l'attaque. Dix-huit personnes ont été hospitalisées, a-t-elle indiqué dans un message sur les réseaux sociaux. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a identifié les projectiles comme étant des missiles balistiques Iskander-M, ainsi que des S-400 : des missiles extrêmement rapides destinés à la défense aérienne, mais qui ont également été utilisés pour frapper des cibles terrestres. Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a fait l'éloge des systèmes de défense fournis par l'Occident et de leurs opérateurs. "L'efficacité des armes occidentales entre les mains des soldats ukrainiens ne peut être mise en doute", a déclaré Andriy Yermak sur Telegram. L'armée de l'air a déclaré avoir également abattu les dix drones d'attaque lancés par la Russie au-dessus de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. (Reportage Sergiy Karazy et Valentyn Ogirenko, Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud et Augustin Turpin)