Une attaque contre un hôpital fait quatre morts à Omdurman, au Soudan-ministère













LE CAIRE (Reuters) - Au moins quatre civils ont été tués et quatre autres blessés dans une attaque lancée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) contre un hôpital d'Omdurman, au Soudan, a annoncé samedi le ministère soudanais de la Santé. Cette attaque intervient alors que les combats, qui opposent l'armée soudanaise aux FSR depuis le mois d'avril, se poursuivent, menaçant d'entraîner le Soudan dans une guerre civile plus large, en faisant intervenir d'autres acteurs internes et externes au pays d'Afrique de l'Est. (Reportage Muhammad Al Gebaly et Hatem Maher; version française Camille Raynaud)