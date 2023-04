Une attaque contre les forces de sécurité fait 40 morts au Burkina Faso

Une attaque contre les forces de sécurité fait 40 morts au Burkina Faso













OUAGADOUGOU, 16 avril (Reuters) - Une attaque visant l'armée et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), une milice pro-gouvernementale, a fait 40 morts et 33 blessés samedi dans le nord du Burkina Faso, a annoncé dimanche le gouvernement burkinabè dans un communiqué. La région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali et du Niger, est régulièrement le théâtre d'attaques de groupes djihadistes, en particulier l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). Le gouvernement de Ouagadougou ne précise pas dans son communiqué qui sont les auteurs de l'attaque, imputée à des assaillants non identifiés. (Reportage de Thiam Ndiaga, rédigé par Edward McAllister, version française Tangi Salaün)