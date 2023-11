Une Américaine de 4 ans libérée par le Hamas, Biden espère un prolongement de la trêve

par James Mackenzie JERUSALEM, 26 novembre (Reuters) - Une Américaine âgée de quatre ans, détenue par le Hamas à Gaza, a été libérée dimanche, a déclaré le président Joe Biden, alors que le groupe palestinien a indiqué avoir remis à la Croix-Rouge 13 otages israéliens, trois Thaïlandais et un citoyen russe au troisième jour de la trêve avec Israël. La remise en liberté de ces otages, qui figurent parmi les personnes capturées à la suite de l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël, devrait s'accompagner de la libération de 39 prisonniers palestiniens détenus par Israël, à la suite d'une trêve de quatre jours conclue vendredi entre les deux camps, qui doit expirer lundi. Le Hamas a annoncé dimanche, dans un communiqué, vouloir prolonger la trêve avec Israël si de sérieux efforts étaient mis en oeuvre pour augmenter le nombre de détenus palestiniens libérés d'Israël. Joe Biden a dit espérer que d'autres otages américains soient également libérés par le Hamas et que la trêve se prolonge jusqu'au retour des autres otages. Selon Joe Biden, la jeune Américaine de quatre ans, Abigail Edan, a assisté à la mort de ses parents, tués par des combattants du Hamas, avant d'être retenue prisonnière. "Ce qu'elle a enduré est inimaginable", a-t-il déclaré dimanche le président américain lors d'une conférence de presse aux Etats-Unis. Alors que la France n'a comptabilisé pour le moment aucune libération d'un de ses ressortissants, Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a déclaré sur BFMTV avoir bon espoir que ces derniers figurent parmi les prochaines personnes libérées de Gaza. Israël et le Hamas sont convenus d'échanger 50 otages détenus par le groupe palestinien contre 150 prisonniers israéliens au cours d'une période de trêve de quatre jours. Il s'agit de la première pause dans le conflit depuis l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël qui a fait 1.200 morts et débouché sur la prise en otage d'environ 240 personnes. Depuis l'attaque du 7 octobre, Israël a promis de détruire le Hamas, qui dirige Gaza, en bombardant l'enclave palestinienne et en lançant une offensive terrestre dans le nord. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, quelque 14.800 personnes, dont environ 40% d'enfants, ont péri sous les bombardements israéliens. Dimanche, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rencontré les forces de sécurité à l'intérieur de la bande de Gaza et a indiqué que l'offensive de Tsahal était loin d'être terminée. "Rien ne nous arrêtera, et nous sommes convaincus que nous avons la force, la puissance, la volonté et la détermination nécessaires pour atteindre tous les objectifs de la guerre, et c'est ce que nous ferons", a-t-il déclaré. Benjamin Netanyahu devrait s'entretenir avec Joe Biden ce dimanche. TRÊVE FRAGILE Le meurtre d'un agriculteur palestinien dans le centre de la bande de Gaza, pris pour cible par les forces israéliennes à l'est du camp de réfugiés de Maghazi, avait auparavant renforcé les craintes d'une éventuelle rupture de la trêve. Treize Israéliens et quatre ressortissants thaïlandais sont arrivés en Israël tôt dimanche après une deuxième libération d'otages détenus par le Hamas, à la suite d'un premier retard dû à un différend sur l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza. L'Égypte et le Qatar ont joué le rôle de médiateurs samedi pour maintenir la trêve entre Israël et le Hamas. La branche armée du Hamas a également déclaré dimanche que quatre de ses commandants dans la bande de Gaza avaient été tués, dont le commandant de la brigade du nord de Gaza, Ahmad Al Ghandour. Elle n'a pas précisé quand a eu lieu cette opération. Le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis font pression pour que la trêve soit prolongée au-delà de lundi, mais il n'est pas certain qu'Israël et le Hamas y parviennent. Israël a déclaré que l'actuel cessez-le-feu pourrait être prolongé si le Hamas continuait à libérer au moins 10 otages par jour. Une source palestinienne a déclaré que jusqu'à 100 otages pourraient être libérés. VIOLENCES EN CISJORDANIE Six des 13 Israéliens libérés samedi étaient des femmes et sept des adolescents ou des enfants. La plus jeune, Yahel Shoham, âgée de trois ans, a été libérée avec sa mère et son frère, mais son père reste otage. Israël a libéré 39 détenus Palestiniens - six femmes et 33 adolescents - de deux prisons, a indiqué l'agence de presse palestinienne WAFA. Parmi ces prisonniers palestiniens, certains ont regagné la place de la municipalité d'Al Bireh à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, où des milliers de citoyens les attendaient, selon un journaliste de Reuters. Des scènes de violence ont éclaté en Cisjordanie où les forces israéliennes ont tué sept Palestiniens, dont deux mineurs et au moins un homme armé, samedi dans la soirée et aux premières heures de dimanche, selon des médecins et des sources locales. Avant même l'attaque du 7 octobre, la Cisjordanie était en proie à des troubles, avec une augmentation des raids de l'armée israélienne, des attaques palestiniennes et des violences commises par les colons israéliens au cours des 18 derniers mois. Plus de 200 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre, certains lors de frappes aériennes israéliennes. (Reportages Emily Rose, Bassam Masoud, James Mackenzie, Emma Farge, Aidan Lewis, Adam Makary, Nidal al-Mugrabi et Moaz Abd-Alaziz; avec les contributions d'Ali Sawafta à Ramallah, Nafisa Eltahir au Caire, Andy Sullivan à Washington, Moira Warburton; rédigé par Humeyra Pamuk et Keith Weir; version française Claude Chendjou)