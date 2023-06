"Unabomber" retrouvé mort en prison

par Alistair Bell (Reuters) - L'Américain Theodore Kaczynski, dit "Unabomber", a été retrouvé mort samedi dans la prison fédérale de Caroline du Nord où il purgeait une peine à perpétuité pour avoir commis entre 1978 et 1995 une série d'attentats aux Etats-Unis, qui ont fait trois morts et plus de 20 blessés, a annoncé le Bureau fédéral des prisons. Il était âgé de 81 ans. Theodore Kaczynski a été "trouvé sans réaction dans sa cellule tôt ce (samedi)", a déclaré à Reuters une porte-parole du Bureau fédéral des prisons. Ancien professeur de mathématiques à l'université de Berkeley et diplômé de Harvard, Theodore Kaczynski a commis 16 attentats aux colis piégés. Il avait été arrêté en 1996 dans le Montana où il vivait en ermite après avoir pris en aversion la technologie moderne. Theodore Kaczynski a été surnommé "Unabomber" par le FBI parce que ses premières cibles ont été des universités et des compagnies aériennes. (avec Dan Whitcomb à Los Angeles et Phil Stewart à Washington, version française Laetitia Volga)