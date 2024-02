Un vraquier visé par un engin explosif au large du Yémen

DUBAI, 15 février (Reuters) - Un vraquier a subi jeudi des dommages mineurs après avoir été la cible d'un engin explosif à quelque 100 milles nautiques (161 km) à l'est de la ville portuaire d'Aden, au Yémen, a déclaré la société britannique de sécurité maritime Ambrey. Les dégâts ont été causés par des éclats d'obus qui ont provoqué une fuite de diesel, a indiqué Ambrey dans une note d'information, précisant que l'explosion s'est produite à une centaine de milles nautiques et n'a pas eu d'impact direct sur le navire et les membres de l'équipage. Par ailleurs, l'agence britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) a déclaré jeudi avoir reçu un rapport faisant état d'une explosion à proximité d'un navire à quelque 85 milles nautiques à l'est d'Aden. Depuis la mi-novembre, les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, lancent des attaques répétées de drones et de missiles contre des navires commerciaux en mer Rouge et dans le détroit de Bab el Mandeb, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. A lire aussi... Ils visent des navires ayant des liens commerciaux avec les États-Unis, la Grande-Bretagne ou Israël, selon des sources de transport maritime et d'assurance. Les attaques ont incité plusieurs compagnies maritimes à interrompre leurs voyages en mer Rouge et à opter pour un itinéraire plus long et plus coûteux autour de l'Afrique. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les Houthis sur cet incident. (Reportage Jana Choukeir à Dubaï et Yomna Ehab au Caire; version française Kate Entringer, édité par Jean Terzian)