Un véhicule percute une parade dans le Wisconsin, 5 morts

par Eric Beech et Alexandra Ulmer

(Reuters) - Un véhicule a percuté dimanche la foule rassemblée lors d'une parade de Noël dans la ville de Waukesha, dans l'Etat américain du Wisconsin, faisant au moins cinq morts et plus de quarante blessés, selon la police locale.

"A cette heure, nous pouvons confirmer que cinq personnes sont décédées et plus de 40 autres sont blessées", a annoncé sur Facebook la police de Waukesha, ville située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Milwaukee, en précisant que le bilan était encore susceptible d'évoluer.

Au cours d'une conférence de presse, Dan Thompson, le chef de la police de Waukesha, Dan Thompson, a déclaré ne pas savoir si l'incident, survenu aux alentours de 16h39 (22h39) était lié au terrorisme.

Il a annoncé que la police avait appréhendé un suspect et retrouvé le véhicule incriminé.

Les forces de l'ordre ont ouvert le feu contre le véhicule sans faire de blessés parmi la foule, a déclaré le chef de la police. Aucun coup de feu n'aurait été tiré depuis le véhicule, a-t-il dit par ailleurs, contredisant des témoignages recueillis plus tôt par les médias locaux.

Une vidéo publiée sur internet montre un SUV rouge foncer dans la parade, semblant percuter plus d'une dizaine de personnes. D'autres images montrent des officiers de police ouvrant le feu contre ce qui semble être le même véhicule.

Le président Joe Biden a été tenu informé de cet incident, a déclaré un responsable de la Maison blanche.

"La Maison blanche suit attentivement la situation à Waukesha et nous sommes de tout coeur avec toutes les personnes concernées par ce terrible incident. Nous avons contacté les autorités locales pour offrir toutes les formes de soutien et d'assistance qui pourraient être requises", a ajouté ce responsable de l'administration Biden.

Le directeur général du district scolaire a précisé que les écoles, collèges et lycées resteraient fermés lundi.

(Reportage Eric Beech et Alexandra Ulmer, avec la contribition de David Morgan et Phil Stewart; rédigé par Lincoln Feast ; version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par)