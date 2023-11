Un véhicule des casques bleus touché par des tirs israéliens dans le sud du Liban

LE CAIRE, 25 novembre (Reuters) - La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a déclaré samedi qu'un de ses véhicules a été touché par des tirs israéliens dans les environs d'Aïtaroun, dans le sud du Liban, sans faire de victime. La Finul a condamné dans un communiqué l'attaque contre les casques bleus, la qualifiant de "profondément troublante". "Nous rappelons fermement aux parties leur obligation de protéger les soldats de la paix et d'éviter de mettre en danger les hommes et les femmes qui travaillent au rétablissement de la stabilité." (Reportage Omar Abdel Razek, rédigé par Adam Makary ; version française Kate Entringer)