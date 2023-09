Un véhicule de police attaqué lors d'une marche contre les violences policières à Paris

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Des incidents ont éclaté samedi lors d'une manifestation contre les violences policières organisée à Paris, dénoncés par le ministre de l'Intérieur comme des "violences inacceptables". "La 'manifestation' parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre. On voit où mène la haine anti-police", a écrit Gérald Darmanin sur le réseau social X, anciennement Twitter. Dans une vidéo diffusée par le préfet de police de Paris sur X, on peut voir un véhicule de police attaqué à coup de barre de fer. Laurent Nuñez a également indiqué qu'une banque avait été attaquée sur le parcours. Laurent Nuñez a déclaré sur BFMTV qu'un policier était descendu du véhicule et avait sorti son arme. La manifestation a repris normalement une fois que le véhicule de police a pu partir, a-t-il précisé. Trois personnes ont été interpellées, a ajouté Laurent Nuñez. Il a par ailleurs indiqué que trois policiers avaient été légèrement blessés. Des manifestations ont été organisées samedi dans toute la France à l'appel de plusieurs partis de gauche et d'associations pour protester contre les violences policières et le racisme. (Reportage Sybille de La Hamaide; version française Camille Raynaud)