Un troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie va être organisé

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un troisième et dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie sera organisé le 12 décembre, a annoncé mercredi Sébastien Lecornu, ministre français des Outre-Mer.

Cette nouvelle consultation a été acceptée par l'Etat à la suite de discussions à Paris avec les représentants politiques loyalistes et indépendantistes dans ce territoire français du sud du Pacifique, a précisé Sébastien Lecornu.

Les deux référendums organisés jusqu'à présent sur la question, en 2018 et 2020, ont à chaque fois abouti à un "non", mais l'écart s'est resserré lors du dernier scrutin en octobre, le vote indépendantiste ayant grimpé à plus de 46%.

(Nicolas Delame et Bertrand Boucey)