Un tribunal suédois condamne Greta Thunberg à une amende

Crédit photo © Reuters

MALMO (Reuters) - La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été condamnée lundi à une amende pour avoir désobéi à la police qui lui demandait de quitter une manifestation le mois dernier dans le sud de la Suède, a déclaré lundi le tribunal de district de Malmö. Greta Thunberg, 20 ans, a admis qu'elle avait désobéi à l'ordre de la police, mais elle a plaidé non coupable et a déclaré qu'elle avait agi par nécessité. "Il est absurde que ceux qui agissent conformément à la science en paient le prix", a-t-elle déclaré aux journalistes présents au tribunal. Greta Thunberg a dit plus tôt au tribunal que ses actions étaient justifiables. "Je pense que nous sommes dans une situation d'urgence qui menace la vie, la santé et les biens. D'innombrables personnes et communautés sont en danger à la fois à court et à long-terme", a-t-elle déclaré. Le tribunal a ordonné à Greta Thunberg de payer 1.500 couronnes suédoises (130,11 euros) et 1.000 couronnes supplémentaires au fonds pour les victimes d'actes criminels. L'amende a été appliquée au prorata de ses revenus déclarés. Ne pas désobéir à un ordre de la police est passible d'une peine maximale de six mois de prison. Greta Thunberg et d'autres militants du groupe Reclaim the Future ont bloqué le 19 juin un route où passent des camions transportant du pétrole dans le port de Malmö. (Reportage Johan Ahlander et Tom Little ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)