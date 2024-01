Un tribunal hongkongais ordonne la liquidation d'Evergrande

par Clare Jim et Xie Yu HONG KONG (Reuters) - Un tribunal hongkongais a ordonné lundi la liquidation du promoteur China Evergrande Group, une décision à même de provoquer d'importantes secousses sur les marchés chinois financier et de l'immobilier, déjà fragiles, et d'entraver les efforts de Pékin pour relancer la croissance économique. Evergrande, qui dispose de 240 milliards de dollars d'actifs, a fait défaut sur sa dette en 2021, provoquant des secousses dans l'ensemble du marché immobilier chinois, tombé depuis lors dans une profonde crise. La mise en liquidation d'Evergrande intervient dans un contexte de confiance en berne parmi les investisseurs et les consommateurs, et alors que les responsables chinois tentent de soutenir une économie sous-performante. Au moins trois autres promoteurs immobiliers chinois avaient déjà été mis en liquidation par la justice hongkongaise depuis le début de la crise du secteur, en milieu d'année 2021. "Trop c'est trop", a déclaré lundi la juge Linda Chan, alors qu'Evergrande, endetté de plus de 300 milliards de dollars, a échoué à effectuer des communications précises ou des propositions viables. La cotation d'Evergrande a été interrompue, de même que celle de ses filiales, dans la foulée du verdict. Il n'est toutefois pas attendu que cette mise en liquidation ait un impact immédiat sur les opérations du promoteur, notamment sur ses projets de construction à court terme. Le processus pourrait s'étendre sur des mois, voire plusieurs années, du fait des nombreuses parties prenantes, des potentielles considérations politiques et de la reprise des différentes filiales d'Evergrande à travers la Chine continentale - une juridiction distincte de celle de Hong Kong. Evergrande a travaillé pendant près de deux ans sur un plan de restructuration de sa dette avant que ce projet ne prenne du plomb dans l'aile en septembre dernier avec la mise en examen de son fondateur, le milliardaire Hui Ka Yan. Reuters avait appris de sources proches du dossier qu'un groupe de créanciers d'Evergrande prévoyaient d'appuyer la requête de liquidation du promoteur. Cette requête a été initiée en juin 2022 à Hong Kong par Top Shine Global, un investisseur dans la division Fangchebao d'Evergrande, reprochant à celui-ci de n'avoir pas respecté un accord de rachat d'actions qu'il détenait. (Reportage Clare Jim et Xie Yu; version française Jean Terzian)