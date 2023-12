Un tribunal du Vatican condamne un cardinal pour détournement de fonds

(Refonte complète avec verdict) par Philip Pullella VILLE DU VATICAN, 16 décembre (Reuters) - Un tribunal du Vatican a reconnu samedi le cardinal italien Angelo Becciu coupable de plusieurs chefs d'accusation de détournement de fonds et l'a condamné à cinq ans et six mois de prison. Angelo Becciu est le plus haut dignitaire de l'Église jamais jugé par un tribunal pénal du Vatican. Son avocat, Fabio Viglione, a déclaré aux journalistes présents dans la salle d'audience qu'il ferait appel, affirmant que son client était innocent. Dix prévenus étaient accusés de divers chefs d'accusation, notamment de fraude, d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent. Ils ont tous nié avoir commis des actes répréhensibles. Il a fallu 25 minutes au président de la Cour, Giuseppe Pignatone, pour lire les verdicts et condamnations. Angelo Becciu, comme les neuf autres accusés, a été condamné pour certains chefs d'accusation et déclaré non coupable pour d'autres. Le procès a duré deux ans et demi et s'est déroulé en 86 séances. (Reportage Philip Pullella, rédigé par Frances Kerry, Giles Elgood et Alison Williams, version française Benjamin Mallet)