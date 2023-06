Un très haut gradé tchétchène blessé en Ukraine selon Moscou

Un très haut gradé tchétchène blessé en Ukraine selon Moscou













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Un haut commandant tchétchène combattant en Ukraine a été blessé, rapporte mercredi Zvezda, la chaîne de télévision du ministère russe des Affaires étrangères qui cite le service de presse de la Douma. Adam Delimkhanov, lui-même élu à la chambre basse du Parlement russe, commande en Ukraine le bataillon tchétchène de la Garde nationale russe et il est parfois présenté comme le numéro deux de la république caucasienne derrière son président, Ramzan Kadyrov. Dans un message diffusé sur l'application Telegram, ce dernier dit ne pas être en mesure de contacter Adam Delimkhanov et demande de l'aide pour trouver son "cher frère". Ancien combattant séparatiste tchétchène lors des guerres de Tchétchénie, Adam Delimkhanov s'est finalement rangé dans le camp de Moscou, comme l'essentiel de la classe dirigeante tchétchène. Il a pris part avec son bataillon à certains combats en Ukraine, notamment à Marioupol, dans les jours qui ont suivi l'invasion russe de février 2022. Plusieurs médias ukrainiens ont rapporté mercredi qu'il avait été tué par un tir d'artillerie dans le sud du pays. (Rédation de Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)