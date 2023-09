Un touriste franco-marocain abattu par les garde-côtes algériens

RABAT (Reuters) - Un touriste franco-marocain, perdu avec quatre amis dans les eaux algériennes à bord d'un jet ski, a été abattu par les garde-côtes, selon les membres de la famille de la victime, tandis qu'un deuxième homme porté disparu est présumé mort. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé dans un communiqué "le décès de l'un de nos ressortissants et l'incarcération d'un autre compatriote en Algérie". L'incident s'est déroulé mardi après que cinq hommes en balade en jet ski se sont perdus au large de la station balnéaire marocaine Saïdia, près de la frontière avec l'Algérie, a déclaré Mohamed Kissi, qui faisait partie du groupe. Dans une vidéo publiée par le média marocain le360, Mohamed Kissi affirme qu'un navire des autorités algériennes s'est approché du groupe après la tombée de la nuit. Des coups de feu ont retenti, selon Mohamed Kissi qui a indiqué que son frère Bilal, 29 ans, et un autre homme, Abdelali Mechouar, 40 ans, ont été abattus alors qu'un autre membre du groupe a été détenu par les autorités algériennes. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis 1994 et les deux pays ont coupé tout lien diplomatique depuis 2021. Les autorités marocaines ont refusé de commenter une affaire judiciaire tandis que les autorités algériennes n'ont pas répondu à une demande de commentaire de la part de Reuters. Le corps de Bilal Kissi a été retrouvé par des pêcheurs marocains et a été enterré mercredi près de la ville marocaine d'Oujda (est), a indiqué Mohamed Kissi. Mustafa Mechouar, le père de l'homme porté disparu, a indiqué à Reuters penser que son fils était mort et vouloir l'enterrer. "J'appelle les autorités marocaines et algériennes à trouver un accord pour ramener mon fils pour qu'on lui offre des funérailles et un enterrement digne de ce nom", a déclaré Mustafa Mechouar. (Reportage par Ahmed El Jechtimi à Rabat, Tarek Amara à Tunis et Geert de Clercq à Paris; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)