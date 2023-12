Un tireur tue 10 personnes dans une université à Prague

PRAGUE (Reuters) - Un homme armé a tué 10 personnes et en a blessé grièvement neuf autres jeudi dans une université du centre de Prague avant d'être lui-même tué par la police, ont annoncé les secours et la police tchèque. Cette dernière a déclaré peu après 15h00 (14h00 GMT) sur X, anciennement Twitter, intervenir en raison d'une fusillade dans un établissement sur la place Jan-Palach. Elle a ensuite dit avoir "éliminé" le tireur. "L'ensemble du bâtiment est actuellement en cours d'évacuation et il y a plusieurs morts et des dizaines de blessés sur le site", a-t-elle dit. Dans un courriel au personnel lu par Reuters, la faculté des Arts de l'université Charles écrit qu'un homme armé se trouve dans l'un des bâtiments et elle demande à ses employés de "ne pas bouger" et de se barricader à l'endroit où ils se trouvent. La police a bouclé la place et les rues environnantes, qui se trouvent en plein coeur historique de la capitale de la République tchèque, dans un quartier fréquenté par les touristes près de la place de la Vieille-Ville. "D'après les premières informations, le tireur lui-même devrait être mort, il y a des morts et des blessés sur place, je ne m'aventurerai pas à avancer un bilan définitif", a dit le ministre de l'Intérieur, Vit Rakusan, à la télévision tchèque. Le Premier ministre, Petr Fiala, a annulé un déplacement dans l'est du pays et rentre à Prague, a-t-il annoncé sur X. Les violences par armes à feu sont rares en République tchèque. En décembre 2019, un homme de 42 ans a abattu six personnes dans la salle d'attente d'un hôpital à Ostrava, dans l'est du pays, avant de prendre la fuite et de se suicider. En 2015, un homme a tué huit personnes avant de se donner la mort dans un restaurant à Uhersky Brod. (Rédigé par Jan Lopatka et Jason Hovet, version française Tangi Salaün et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)