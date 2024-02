Un Teddy Riner historique remporte le Tournoi de Paris

par Emilien Schoenher (iDalgo) Neuf mois après son sacre aux championnats du monde, Teddy Riner est revenu à la compétition de la meilleure des manières. Pour la huitième fois de l'histoire, le Français a remporté le Tournoi de Paris, un record. Le judoka prépare de la meilleure des manières les Jeux olympiques en s'imposant contre le Sud-Coréen Minjong Kim sur waza-ari lors du golden score en finale. Avant cela, le Tricolore avait battu le Kazakh Galymzhan Krikbay, disqualifié après trois pénalités, le Sud-Coréen Jaegu Youn, en seulement 42 secondes, l'Allemand Losseni Kone et enfin l'Ouzbek Alisher Yusupov en demi-finale.