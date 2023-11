Un tableau de Picasso vendu aux enchères 139 millions de dollars

par Ben Kellerman NEW YORK, 8 novembre (Reuters) - Le tableau "Femme à la montre", peint par Pablo Picasso en 1932, s'est vendu aux enchères mercredi pour 139 millions de dollars (129 millions d'euros) à New York. La toile, proposée aux enchères dans le cadre de la vente de la collection de la philanthrope américaine Emily Fisher Landau, disparue au mois de mars, avait été estimée par Sotheby's à 120 millions de dollars. "Femme à la montre", qui représente l'une des compagnes de Pablo Picasso, la peintre française Marie-Thérèse Walter, devient la deuxième toile la plus chère de l'artiste; la toile "Les femmes d'Alger (Version 'O')" s'étant vendue aux enchères 179,3 millions de dollars en 2015. (Reportage Ben Kellerman; version française Camille Raynaud)