Un syndicat d'enseignants américain favorable à la vaccination obligatoire pour les profs

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'obligation vaccinale devrait être requise pour les enseignants afin de protéger les élèves trop jeunes pour être vaccinés, a déclaré dimanche la présidente du deuxième plus gros syndicat d'enseignants américain, changeant de point de vue alors que le nombre d'élèves contaminés ne cesse d'augmenter dans le pays.

"Les circonstances ont changé", a déclaré Randi Weingarten, la présidente de la Fédération américaine des enseignants sur la chaîne de télévision NBC. "Ça me pèse de savoir que des enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas se faire vacciner".

"Je sens le besoin de réagir et de dire que c'est une question de conscience personnelle", a-t-elle ajouté.

Le nombre d'enfants hospitalisés du Covid-19 augmente dans le pays, une tendance que les experts attribuent à la propagation du variant Delta du SARS-CoV-2, une souche probablement plus contagieuse pour les enfants que le variant Alpha détecté pour la première fois en Grande-Bretagne.

Près de 90% des enseignants et du personnel encadrant dans l'éducation est vacciné, selon un communiqué de la Maison blanche.

De plus en plus d'entreprises et d'Etats aux Etats-Unis ont recours à la vaccination obligatoire. La compagnie aérienne United Airlines, la société agro-alimentaire Tyson Foods Inc et l'entreprise informatique Microsoft imposent par exemple à leurs salariés de se faire vacciner.

Pour certains experts, ces décisions pourraient attiser les tensions sociales, notamment dans les entreprises syndiquées.

L'Etat de Californie, New York et de Virginie imposent également la vaccination à leurs agents. Dans l'Etat du New Jersey, le vaccin est obligatoire pour certains salariés du secteur médical.

Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, avait fait savoir plus tôt qu'il était très important que les enfants soient entourés de gens masqués et vaccinés à l'école jusqu'à ce que la vaccination leur soit autorisée.

(Susan Heavey et Chris Prentice, version française Caroline Pailliez)