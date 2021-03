Un syndicat allemand appelle à une grève de quatre jours sur les sites d'Amazon

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le syndicat allemand Verdi a appelé les salariés de six sites d'Amazon en Allemagne à quatre jours de grève, à compter de dimanche soir, pour essayer de contraindre le géant américain de l'e-commerce à reconnaître les accords collectifs.

Verdi a ajouté que le mouvement marquait aussi le "coup d'envoi officieux" des négociations salariales dans le secteur de la distribution et de la poste, qui doivent débuter d'ici quelques semaines.

Amazon est engagé depuis longtemps dans un bras de fer avec les syndicats en Allemagne, son premier marché après les Etats-Unis.

Le groupe américain a déclaré qu'il offrait à ses salariés d'excellents salaires et avantages sociaux et que durant les appels précédents à la grève, plus de 90% des effectifs de ses centres de logistiques avaient travaillé normalement.

(Caroline Copley, Gilles Guillaume pour la version française)