Un suspect inculpé pour meurtre après la tuerie de Nottingham

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'homme interpellé mardi après la découverte de trois corps dans les rues de Nottingham, dans le centre de l'Angleterre, a été inculpé de meurtre et tentative de meurtre, a annoncé vendredi la police locale. Deux étudiants âgé de 19 ans et un homme âgé de 65 ans ont été retrouvés morts, tués à coups de couteau. Le suspect, âgé de 31 ans, sans domicile fixe, a également tenté de renverser trois autres personnes au volant d'une camionnette. La police n'a pas livré de précisions sur ses motivations. (Sachin Ravikumar, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)