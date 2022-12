Un suspect de l'attentat de Lockerbie est détenu aux États-Unis

par Alistair Smout et Sarah N. Lynch

LONDRES/WASHINGTON (Reuters) - Le Libyen accusé d'avoir fabriqué la bombe qui a tué 270 personnes en faisant exploser le vol 103 de la Pan Am au-dessus de Lockerbie en Écosse, en 1988, est en détention aux États-Unis, ont déclaré dimanche des représentants des forces de l'ordre écossaises et américaines.

Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi a été placé en détention environ deux ans après l'annonce d'une plainte des Etats-Unis à son encontre.

Un porte-parole du ministère de la Justice a confirmé à Reuters, dimanche, que les États-Unis détenaient le suspect. Il devrait faire sa première comparution devant un tribunal fédéral à Washington. Le porte-parole a ajouté que des détails sur la date de l'audience seraient bientôt communiqués.

Les documents judiciaires décrivent Abu Agila Mohammad Masud comme un expert en fabrication de bombes qui a rejoint les services de renseignement de l'Organisation de sécurité extérieure de la Libye dans les années 1970 et a pris part à un certain nombre d'opérations en dehors du pays, jusqu'à atteindre le grade de colonel.

Une source militaire dans la ville libyenne de Misrata a déclaré qu'il avait été transporté par avion depuis l'aéroport de cette ville. Reuters n'a pas pu établir dans l'immédiat la date de cette extradition.

Les familles des victimes de l'attentat de Lockerbie ont été informées que le suspect était en détention aux États-Unis, a déclaré dimanche un porte-parole du Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) d'Écosse.

La bombe à bord du Boeing 747, qui reliait Londres à New York, a tué les 259 personnes à bord et 11 personnes au sol, dans ce qui a constitué l'attentat le plus meurtrier jamais commis en Grande-Bretagne.

En 1991, deux autres agents des services de renseignement libyens ont été inculpés pour cet attentat : Abdel Baset Ali al-Megrahi et Lamen Khalifa Fhimah.

Lors d'un procès écossais devant le tribunal de Camp Zeist, aux Pays-Bas, Megrahi a été reconnu coupable de l'attentat et a été emprisonné à vie en 2001. Il a ensuite été libéré parce qu'il souffrait d'un cancer, avant de mourir à son domicile à Tripoli en 2012.

Fhimah a été acquitté de toutes les accusations, mais les procureurs écossais ont maintenu que Megrahi n'avait pas agi seul.

En 2020, les États-Unis ont révélé les accusations à l'encontre d'Abu Agila Mohammad Masud, dont le transfert pour un procès en Occident a provoqué des luttes intestines au sein de la classe politique libyenne.

