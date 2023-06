Un sous-marin nucléaire US est arrivé en Corée du Sud

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Un sous-marin américain à propulsion nucléaire est arrivé dans la ville portuaire sud-coréenne de Busan, a indiqué vendredi l'armée sud-coréenne. C'est la première fois en près de six ans qu'un sous-marin dit "SSGN" de la marine américaine - soit à propulsion nucléaire et capable de lancer des missiles de croisière - s'amarre en Corée du Sud. Le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol sont convenus fin avril de renforcer la coopération entre leurs deux pays pour dissuader la Corée du Nord de toute escalade, notamment avec l'envoi d'un sous-marin américain de la catégorie "SSBN" - à capacité balistique. Pyongyang a multiplié cette année les essais balistiques, effectuant deux nouveaux tirs à courte portée au large de sa côte orientale jeudi, et a tenté le mois dernier de lancer son premier satellite espion. (Reportage Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)