Un sondage BVA crédite Hidalgo d'une large avance à Paris

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Soutenue par les Verts et par plusieurs partis issus de la gauche, la candidate socialiste Anne Hidalgo est en tête des intentions de vote à Paris à moins d'une semaine du second tour des élections municipales, selon un sondage BVA publié lundi.

Cette étude accorde à la maire sortante 45% des intentions de vote des électeurs parisiens en vue du second tour, dimanche, largement devant Rachida Dati (Les Républicains, LR), créditée de 34%, et Agnès Buzyn, la candidate de la République en marche (LaRem) soutenue par le MoDem et l'UDI, qui pourrait compter sur 18% des suffrages.

Le sondage réalisé auprès d'un échantillon interrogé par internet entre le 12 et le 18 juin souligne que l'ancienne ministre de la Santé, qui a remplacé au pied levé le candidat LaRem Benjamin Griveaux, ne parvient pas à convaincre les sympathisants du parti présidentiel.

Moins d'un sympathisant interrogé sur deux s'apprêterait à voter pour Agnès Buzyn, tandis qu'un tiers compterait choisir les listes d'union de la gauche et un quart les listes LR.

"In fine, l'équilibre des forces à Paris ne devrait guère évoluer par rapport à 2014, voire évoluer en faveur de la majorité sortante", note BVA.

(Nicolas Delame)