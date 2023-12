Un séisme de magnitude 7,5 frappe les Philippines, alerte aux tsunamis

Un séisme de magnitude 7,5 frappe les Philippines, alerte aux tsunamis













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Un séisme d'au moins 7,5 de magnitude a frappé Mindanao samedi dans le Sud des Philippines, conduisant à des consignes d'évacuation dans plusieurs régions du pays et sur les côtes Sud-Ouest du Japon par crainte de tsunamis avec des vagues d'au moins un mètre de haut. L'agence philippine de sismologie Phivolcs a indiqué que les vagues pourraient toucher les Philippines d'ici minuit, heure locale (16h00 GMT), et continuer à frapper pendant des heures. Aucun dégât significatif n'a toutefois pour l'heure été signalé. L'Agence météorologique japonaise a elle aussi lancé une alerte au tsunami, a fait savoir la chaîne publique NHK. Le Système d'alerte américain aux tsunamis a ajouté que des vagues pouvant atteindre trois mètres au-dessus du niveau habituel des marées pourraient se former le long de certaines côtes des Philippines. Il a cependant estimé par la suite que le risque de tsunami était levé. "Sur la base de toutes les données disponibles (...) la menace de tusnami provenant de ce tremblement de terre est maintenant passée", a dit l'organisme. (Reportage Kiyoshi Takenaka ; Version française Elizabeth Pineau et Gilles Guillaume)