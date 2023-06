Un séisme de magnitude 5,8 secoue l'ouest de la France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un séisme de magnitude 5,8 a secoué vendredi en fin d'après-midi l'ouest de la France, rapporte le Bureau central sismologique français (France Séisme), faisant au moins un blessé léger et des dégâts matériels. Le tremblement de terre a été détecté à 18h38 à une profondeur de 10 km environ, entre La Rochelle (Charente-Maritime) et Niort (Deux-Sèvres), précise l'organisme. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Île-et-Vilaine et en Mayenne. Dans un communiqué, la préfète des Deux-Sèvres a fait état d'un blessé léger pris en charge par les secours. "Des dégâts matériels nombreux ont été signalés dans le sud-ouest du département des Deux-Sèvres", ajoute-t-elle, précisant que des bâtiments ont été touchés par des chutes de pierres et des fissures. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün)