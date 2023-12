Un séisme dans le nord-ouest de la Chine fait 118 morts

par Liz Lee et Qiaoyi Li PEKIN (Reuters) - Un séisme de magnitude 6,2 a secoué peu avant minuit lundi une zone montagneuse située dans le nord du Plateau tibétain, tuant au moins 118 personnes et blessant des centaines d'autres, a rapporté la presse officielle chinoise. L'agence de presse Chine Nouvelle a indiqué que l'épicentre de la secousse se situait à 5 kilomètres de la frontière entre les provinces de Gansou et de Qinghai, dans le nord-ouest du pays, précisant que de fortes répliques ont été ressenties en différents lieux du Qinghai. Les autorités chinoises ont déployé un éventail de mesures d'urgence alors que les opérations de secours, débutées avant la levée du soleil, s'annoncent compliquées, face notamment à des températures glaciales - une vague de froid balaie la Chine depuis la semaine dernière. Vingt personnes étaient portées disparues mardi matin, selon la presse officielle. Les séismes sont habituels dans les provinces de l'ouest de la Chine, comme celle de Gansou, qui borde le Plateau tibétain, zone tectoniquement active. Un tremblement de terre de magnitude 8 survenu en 2008 fut le plus meurtrier de l'histoire récente du pays, avec près de 70.000 personnes tuées dans le Sichuan. Quelque 2.200 pompiers, 900 gardes forestiers et 260 secouristes ont été déployés sur les lieux, a indiqué Chine nouvelle, précisant que l'armée et la police participaient aussi aux opérations de secours. Selon la même source, la priorité des équipes de secours est d'éviter des catastrophes supplémentaires alors que la région frappée par le séisme se trouve en haute-altitude et que les températures y étaient glaciales mardi matin (-14 degrés Celsius). Citant un expert en gestion des catastrophes, la presse locale a déclaré que le délai considéré comme optimal pour secourir les rescapés (traditionnellement 72 heures) était raccourci par les conditions météorologiques, les victimes coincées sous les décombres faisant face à des risques accrus. Certaines infrastructures ont été endommagées, mais aucun détail n'a été fourni par les autorités. (Reportage Liz Lee, Qiaoyi Li, Ryan Woo, avec les bureaux de Pékin et Shanghai; version française Jean Terzian)