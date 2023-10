Un responsable pro-russe ukrainien blessé par balle

MOSCOU, 27 octobre (Reuters) - L'ancien député ukrainien et responsable pro-russe Oleg Tsarev est en soins intensifs après avoir été blessé par balle, rapportent vendredi les agences de presse russes, citant un représentant de l'administration pro-russe. Vladimir Rogov, installé par Moscou dans la région de Zaporijjia, en partie contrôlée par les forces russes, n'a pas précisé où s'était produit l'incident. Selon des sources interrogées par Reuters, Oleg Tsarev avait été pressenti pour diriger un gouvernement pro-russe à Kyiv au début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022. (Maxim Rodionov, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)