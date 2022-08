Un refuge sauve des animaux assoiffés par la vague de chaleur près de Nice

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, France, 2 août (Reuters) - Alors que les températures montent en flèche à nouveau dans le sud de la France, Laura Borderes nourrit à la seringue un écureuil en bas âge, désormais confié à son refuge pour animaux.

L'écureuil fait partie des quelque 200 oiseaux et petits mammifères trouvés en état de déshydratation ou de malnutrition dans les collines asséchées de la Côte d'Azur et qui sont maintenant pris en charge par le refuge de Saint-Cézaire-sur-Siagne, près de Nice.

"On est sur un été qui est très, très, très chaud", a déclaré Laura Borderes. "Ils ne peuvent pas se débrouiller seuls, donc nous on les récupère, on fait l'élevage."

Alors que la France subit sa troisième vague de chaleur de l'été, les températures étouffantes forcent les jeunes oiseaux et les hérissons à quitter leurs nids et assèchent les cours d'eau, les lacs et les étangs où se reproduisent généralement les insectes dont se nourrissent ces petites créatures.

La chaleur et la sécheresse prolongées risquent d'endommager la biodiversité locale, prévient la fondatrice du refuge, Hélène Bovalis.

"Quand une santé pour une espèce va mal", dit-elle en faisant référence aux insectes, "c'est le reste des espèces qui va mal aussi."

"Tout ce qui détruit les insectes empêche les insectivores de se nourrir, ce qui affecte aussi au final la santé globale de la biodiversité." (Reportage Eric Gaillard ; rédigé par Layli Foroudi, version française Elena Vardon, édité par Jean-Stéphane Brosse)