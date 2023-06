Un rapport évalue à plus de 200 millions de dollars la fraude aux aides contre le COVID-19

Crédit photo © Reuters

par Kanishka Singh WASHINGTON (Reuters) - Plus de 200 milliards de dollars (182,5 milliards d'euros) en provenance des fonds de soutien de l'administration fédérale américaine aux petites entreprises ou travailleurs indépendants face à l'épidémie de COVID-19 ont probablement été perçus de manière frauduleuse, est-il écrit dans un rapport publié mardi. Cette fraude a notamment été rendue possible parce que l'administration chargée des petites entreprises, la SBA, a allégé ses contrôles afin de permettre un versement rapide des aides, ajoute ce rapport de l'inspecteur général de la SBA. Selon ce dernier, au moins 17% de l'ensemble des fonds débloqués dans le cadre de deux programmes, l'un, l'EIDL, consistant à accorder des prêts exceptionnels permettant aux petites entreprises d'honorer leurs engagements financiers et de couvrir les frais d'exploitation, l'autre, le PPP, leur permettant de continuer à payer leurs employés, ont été versés à de potentiels fraudeurs. La SBA a déboursé environ 1.200 milliards de dollars dans le cadre de ces deux programmes durant la pandémie. Cette dernière conteste ce montant de plus de 200 milliards de dollars et juge que l'approche de l'inspecteur général l'a conduit à surestimer la fraude. Ses experts estiment pour leur part la fraude potentielle à 36 milliards de dollars, a-t-elle dit, ajoutant que 86% de ces possibles détournements se sont produits en 2020, sous la présidence de Donald Trump. (Rédigé par Kanishka Singh à Washington, version française Bertrand Boucey)