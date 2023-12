Un rapport de l'Onu déplore la "détérioration rapide" des droits en Cisjordanie

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - Les Nations unies ont déploré une "détérioration rapide" des droits en Cisjordanie occupée dans un rapport publié jeudi et ont exhorté les autorités israéliennes à mettre fin aux violences contre la population palestinienne. Le rapport, publié par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (OHCHR), indique que 300 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas en Israël du 7 octobre. La plupart des décès résultent d'affrontements avec les forces armées israéliennes ou d'opérations menées par ces dernières. Au moins 105 personnes sont mortes dans des opérations israéliennes, dont des attaques aériennes, dans des camps de réfugiés ou des zones densément peuplées. Au moins huit personnes ont été tuées par des colons israéliens, indique le rapport. Les dirigeants israéliens n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat. Israël dit que ses opérations en Cisjordanie sont préventives et visent à réduire les menaces sécuritaires. "Le recours à la force disproportionnée et inutile et l'application de restrictions de mouvement arbitraires et discriminatoires qui touchent les Palestiniens sont extrêmement troublants", a déclaré le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Turk. "J'appelle Israël à prendre immédiatement des mesures claires et efficaces pour mettre fin à la violence des colons contre la population palestinienne, à enquêter sur tous les incidents violents commis par les colons et les forces armées israéliennes et à mettre en place une protection efficace des communautés palestiniennes", a-t-il ajouté. L'OHCHR a également déclaré avoir recensé des détentions arbitraires de masse, des cas de torture, ajoutant que 4.785 Palestiniens sont détenus en Cisjordanie depuis le 7 octobre. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber et Maayan Lubell, version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)