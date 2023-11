Un puissant séisme fait au moins 69 morts au Népal

Crédit photo © Reuters

par Gopal Sharma KATMANDOU (Reuters) - Un puissant séisme a frappé vendredi l'ouest du Népal, faisant au moins 69 morts et des dizaines de blessés et provoquant l'effondrement d'habitations. Selon le Centre népalais de sismologie, le séisme était de magnitude 6,4. Le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), a de son côté fait état d'une magnitude de 5,7 et l'Institut géologique américain (USGS) a déclaré que le tremblement de terre était de magnitude 5,6. Des responsables locaux ont déclaré qu'il n'avait pas été possible d'établir le contact avec la zone où se situe l'épicentre du séisme, une région montagneuse qui compte une population de 190.000 habitants. Au moins 34 personnes ont péri dans le district de Jajarkot, selon Harish Chandra Sharma, un responsable local. Namaraj Bhattarai, un responsable de la police, a déclaré que 35 morts avaient été signalées dans le district voisin de Rukum West. "Les secours et les équipes de recherche doivent déblayer les routes, bloquées par des glissements de terrain provoqués par le tremblement de terre afin de rejoindre les zones sinistrées", a dit Namaraj Bhattarai. Les autorités n'ont pas encore pu atteindre Ramidanda, où se situe l'épicentre du séisme. Au moins 20 blessés ont été transportés à l'hôpital, a déclaré à Reuters Suresh Sunar, un responsable du district de Jajarkot, où s'est produit le tremblement de terre. "Nous rassemblons des informations mais, en raison du froid et de la nuit, il est difficile d'obtenir des détails concernant les zones isolées", a-t-il expliqué. Le séisme s'est produit tard vendredi soir dans le district de Jajarkot, à quelque 500 kilomètres à l'ouest de Katmandou la capitale du Népal, a indiqué le Centre national de sismologie. La secousse a été ressentie dans les districts voisins et jusqu'à Katmandou. "Des maisons se sont effondrées. Les gens ont couru à l'extérieur. Je suis dehors, parmi une foule d'habitants terrifiés. Nous essayons de rassembler des informations concernant les dégâts", a dit à Reuters un responsable de la police. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à New Dehli, en Inde, à quelque 600 kilomètres de l'épicentre, selon des témoins. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes fuyant dans les rues alors que des immeubles étaient évacués. Environ 9.000 personnes avaient été tuées dans deux tremblements de terre survenus en 2015 au Népal. (Reportage Aditya Kalra, Gopal Sharma, Shivam Patel et Gnaneshwar Rajan, avec la contribution de Jahnavi Nidumolu; version française Camille Raynaud)