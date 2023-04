Un projet de loi sur l'immigration "seulement à l'automne" dit Borne

PARIS, 26 avril (Reuters) - Le gouvernement ne présentera qu'à l'automne un projet de loi sur l'immigration afin de se donner le temps d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, possiblement avec les Républicains, a déclaré mercredi la Première ministre Elisabeth Borne lors d'une conférence de presse. "Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte", a dit Elisabeth Borne, en citant les Républicains. "Ce n'est pas le moment de démarrer un débat sur un texte qui pourrait diviser les Français", a-t-elle ajouté après la promulgation contestée de la réforme des retraites. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)