Un proche conseiller du président ukrainien visé par des tirs

KIEV (Reuters) - Une voiture transportant le principal conseiller du président ukrainien Volodimir Zelenski a été visée mercredi matin par des tirs d'arme automatique, ont rapporté les autorités de Kiev qui y voient une tentative d'assassinat.

Le conseiller, Serhiy Chefir, est indemne mais son chauffeur a été blessé, a dit la police.

Dix-huit projectiles ont atteint le véhicule près du village de Lesniki, à quelques kilomètres de Kiev. Une enquête pour tentative de meurtre avec préméditation a été ouverte.

Volodomir Zelenski, qui se trouve actuellement aux Etats-Unis pour l'Assemblée générale des Nations unies, a dit ne pas savoir qui se cache derrière cette tentative d'assassinat.

"Me faire passer un message en tirant sur un ami est un acte de lâcheté", a-t-il dit.

Serhiy Chefir, un des plus proches conseillers du chef de l'Etat ukrainien, a dénoncé pour sa part une "intimidation". "Je ne pense pas que ça va faire peur au président", a-t-il déclaré pendant une conférence de presse.

Un autre conseiller de Volodomir Zelenski, Mikhaïlo Podoliak, a avancé que la tentative d'assassinat trouvait peut-être sa source dans le combat que conduit la présidence contre les oligarques ukrainiens.

"Bien sûr, nous associons cette attaque à la campagne agressive, voire militante, conduite contre la politique menée à la tête de l'Etat", a déclaré Mikhaïlo Podoliak à l'agence Interfax Ukraine.

"Une politique qui vise à réduire l'influence traditionnelle des oligarques de l'ombre sur les processus sociaux et à détruire les groupes politiques et financiers qui travaillent ouvertement pour nos adversaires extérieurs", a-t-il ajouté, alors que le parlement ukrainien s'apprête à débattre d'un projet de loi visant à réduire l'emprise des oligarques sur le vie publique.

