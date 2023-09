Un procès inédit pour "inaction climatique" s'ouvre ce mercredi devant la Cour européenne des droits de l'homme

par Catarina Demony 27 septembre (Reuters) - Un procès inédit doit s'ouvrir mercredi devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), lors duquel six jeunes mettent en accusation 32 pays européens pour inaction climatique. Engagée en septembre 2020, cette action - qui vise les 27 pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Norvège, la Russie et la Turquie - est la plus importante affaire portant sur le climat portée devant la CEDH. Les six plaignants, des jeunes Portugais âgés de 11 à 24 ans, cherchent à obtenir une décision juridiquement contraignante qui obligerait les Etats à agir. Une décision devrait intervenir au premier semestre 2024. Si les plaignants obtiennent gain de cause, des tribunaux nationaux pourraient ordonner aux gouvernements de réduire plus rapidement que prévu les émissions de dioxyde de carbone. Selon les plaignants, le changement climatique menace notamment leurs droits à la vie et au bien-être physique et mental. (Reportage Catarina Demony; version française Camille Raynaud)