Un porte-conteneurs de Maersk ciblé par un missile au large du Yémen

COPENHAGUE (Reuters) - Le groupe de transport maritime A.P. Moller-Maersk a déclaré jeudi que son porte-conteneurs Maersk Gibraltar avait été la cible d'un missile alors qu'il se rendait de Salalah (Oman) à Djeddah (Arabie Saoudite). L'équipage et le navire sont sains et saufs, a assuré l'entreprise. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si le missile avait touché le navire ou non. "À l'heure actuelle, nous travaillons toujours à établir les faits de l'incident", a déclaré Maersk dans un communiqué. L'incident s'est produit près du détroit de Bad al-Mandab, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, où les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué mardi une attaque au missile contre un chimiquier norvégien. "Les récentes attaques contre des navires commerciaux dans le détroit de Bad al-Mandab sont extrêmement préoccupantes. La situation actuelle met en danger la vie des marins et n'est pas viable pour le commerce mondial", a déclaré Maersk. "Comme elle ne peut être résolue par l'industrie mondiale du transport maritime, nous appelons à une action politique pour garantir une désescalade rapide", a ajouté la société. (Reportage Louise Breusch Rasmussen et Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)