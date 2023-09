Un policier soupçonné de violences remis en liberté à Marseille

MARSEILLE (Reuters) - Un policier soupçonné de violence policière sur un jeune homme de 22 ans, Hedi, à Marseille en marge des émeutes dans la cité phocéenne en juillet a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer, a annoncé vendredi le parquet de Marseille dans un communiqué de presse. Le policier, auparavant en détention provisoire, a également interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les membres du groupe intervenant le soir des faits, a précisé le parquet. La France a connu plusieurs jours d'émeutes fin juin-début juillet à la suite de la mort du jeune Nahel, 17 ans, décédé après le tir d'un policier lors d'un contrôle routier. A Marseille, Hedi, un serveur de 22 ans, affirme avoir été pris à partie par des policiers en marge de ces émeutes dans la nuit du 1er au 2 juillet. Lors d'une audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence début août, le policier, dont le placement en détention provisoire avait suscité la colère de nombreux collègues, avait reconnu être l'auteur d'un tir de Lanceur de balles de défense (LBD). Au total, quatre policiers de la BAC ont été mis en examen dans ce dossier pour violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à huit jours. "On va maintenant assister à un déferlement de mensonges", a réagi sur BFMTV l'avocat d'Hedi, Jacques-Antoine Preziosi, à l'annonce de la remise en liberté du policier, ajoutant que son client, le crâne déformé à la suite d'une opération consécutive à sa blessure, avait "des problèmes de santé importants". (Rédigé par Marc Leras et Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)