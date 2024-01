Un pétrolier touché par un tir de missile houthi en mer Rouge

Un pétrolier touché par un tir de missile houthi en mer Rouge













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE/HOUSTON (Reuters) - La firme de transport maritime Trafigura a déclaré qu'un de ses pétroliers transitant par la mer Rouge avait été touché vendredi par un tir de missile revendiqué par les Houthis du Yémen. Un incendie s'est déclenché à bord du navire, le Marlin Luanda, et Trafigura a dit surveiller la situation attentivement. Un porte-parole militaire des Houthis a déclaré que les rebelles avaient visé le tanker "britannique" Marlin Luanda dans le golfe d'Aden. Soutenus par l'Iran, les Houthis du Yémen mènent depuis novembre une campagne de harcèlement des navires en mer Rouge à l'aide de drones et missiles, des opérations qu'ils disent mener par solidarité avec les Palestiniens en lutte contre Israël dans la bande de Gaza. (Enas Alashray et Ahmed Tolba au Caire, Arathy Somasekhar à Houston et Mohammed Ghobari à Aden; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)