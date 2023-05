Un pétrolier saisi par l'Iran dans le Golfe, selon l'US Navy

DUBAI, 3 mai (Reuters) - Un pétrolier a été saisi par l'Iran mercredi dans les eaux du Golfe, le deuxième en moins d'une semaine, a déclaré la Ve Flotte de la marine américaine dans un communiqué. "Le navire pétrolier Niovi, battant pavillon panaméen, a été saisi par la marine des Gardiens de la Révolution alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz", a dit l'US Navy dans un communiqué. L'armée iranienne a annoncé jeudi dernier s'être emparée d'un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall, l'Advantage Sweet selon la marine américaine, dans le golfe d'Oman après une collision avec un bateau iranien. (Rédigé par Lisa Barrington, version française Jean-Stéphane Brosse)