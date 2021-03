Un panel de l'OMS déconseille de recourir à la chloroquine contre le COVID-19

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'hydroxychloroquine ne doit pas être utilisée pour empêcher de contracter le COVID-19 et n'a aucun effet significatif sur les patients déjà atteints par la maladie, a déclaré mardi un panel d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé.

Dans un article publié par la revue médicale britannique BMJ, le panel de l'OMS écrit que le médicament anti-inflammatoire ne doit pas être utilisé pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Cette "forte recommandation", disent les experts, est basée sur des éléments fiables provenant de six essais impliquant plus de 6.000 participants ayant été exposés ou non au coronavirus.

"Le panel considère que ce médicament n'est désormais plus une priorité de recherche et que les ressources doivent être orientées vers l'évaluation d'autres médicaments plus prometteurs pour prévenir du COVID-19", écrivent-ils.

(Kate Kelland; version française Jean Terzian)