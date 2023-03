Un Palestinien tué lors d'un raid israélien en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué un Palestinien lors d'un raid en Cisjordanie occupée jeudi, au premier jour du ramadan, ont déclaré des responsables palestiniens. Un communiqué de la police aux frontières israélienne indique qu'une unité d'infiltration a été impliquée dans un raid tôt jeudi pour arrêter un Palestinien soupçonné d'être impliqué dans plusieurs attaques par balles. Les forces ont encerclé la maison dans laquelle il se trouvait et ont tiré sur l'homme après qu'il eut braqué une arme sur elles, a déclaré la police aux frontières. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu'Amir Abou Khadijeh, âgé de 25 ans, avait été tué d'une balle dans la tête dans la ville de Toulkarem. Un nouveau groupe armé nommé "Brigade de Toulkarem" a déclaré qu'Abou Khadijeh était l'un de ses fondateurs et a dénoncé son "assassinat". La période du jeûne musulman a déjà donné lieu ces dernières années à des affrontements entre police israélienne et Palestiniens, en particulier autour de la mosquée al Aksa à Jérusalem, le troisième site le plus sacré de l'islam, que les Juifs vénèrent sous le nom de Mont du Temple. Le ramadan coïncide cette année avec la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Dimanche, des responsables israéliens et palestiniens se sont engagés à désamorcer la violence lors d'une réunion à laquelle ont participé des délégations américaine, égyptienne et jordanienne à Charm el-Cheikh, en Egypte. Au cours de l'année écoulée, les forces israéliennes ont tué plus de 250 Palestiniens en Cisjordanie, combattants et civils. Plus de 40 Israéliens et trois Ukrainiens ont trouvé la mort dans des attaques palestiniennes au cours de la même période. (Reportage Ali Sawafta et Henriette Chacar ; Version française Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)