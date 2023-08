Un Palestinien tué et huit blessés dans un raid israélien en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie (Reuters) - Les forces israéliennes ont abattu un Palestinien et en ont blessé huit autres lors d'une opération menée vendredi dans un camp de réfugiés de Cisjordanie occupée, ont déclaré des sources médicales palestiniennes. L'armée israélienne a déclaré que des militaires opérant à Toulkarem avaient ouvert le feu sur des suspects tirant sur eux, leur jetant des pierres ou des explosifs. Un certain nombre de véhicules militaires ont été endommagés, a-t-elle ajouté, sans faire état de blessés dans ses rangs. Le directeur d'un hôpital de Toulkarem a déclaré qu'un homme avait été tué d'une balle dans la poitrine. La victime appartenait au Fatah, a déclaré le parti au pouvoir en Cisjordanie, sans le présenter comme un membre de sa branche armée. Les violences en Cisjordanie se sont intensifiées au cours des quinze derniers mois, nourries par des opérations militaires israéliennes, des attaques de rue palestiniennes et des raids de colons juifs contre des villages palestiniens. Selon un bilan établi par les Nations unies, au moins 196 Palestiniens et 24 personnes en Israël ont été tuées depuis janvier. (version française Jean-Stéphane Brosse)