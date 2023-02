Un Palestinien de 14 ans tué par les forces israéliennes en Cisjordanie

JERUSALEM (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué un adolescent palestinien de 14 ans dimanche lors d'une intervention à Djénine, en Cisjordanie, qui a entraîné des affrontements avec des hommes armés, ont déclaré les services de secours et des témoins.

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que des soldats envoyés à Djénine pour arrêter un activiste palestinien présumé avaient été la cible de tirs et avaient riposté. "Nous avons connaissance des informations selon lesquelles un certain nombre d'hommes armés ont été blessés dans les échanges de tirs", a dit ce porte-parole. Deux Palestiniens ont été blessés, selon les services médicaux palestiniens. (Rédigé par Dan Williams, version française Bertrand Boucey)