Un Palestinien abattu par les forces israéliennes après une attaque à l'arme blanche

Un Palestinien abattu par les forces israéliennes après une attaque à l'arme blanche













Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - Un Palestinien a été abattu jeudi par les forces de sécurité israéliennes, ont déclaré les autorités palestiniennes, après avoir poignardé deux membres du personnel de sécurité à un point de contrôle près de Jérusalem. Selon un communiqué diffusé par la police israélienne, l'assaillant s'est approché du point de contrôle et "après avoir arrêté son véhicule près du poste d'inspection, il en est sorti et a poignardé deux membres du personnel de sécurité qui étaient en service", les blessant légèrement. (Reportage Emily Rose; version française Camille Raynaud)