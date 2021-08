Un OM renversant s'impose à Montpellier dans un match fou

par Arthur Cremers (iDalgo)

Quel match. Venu avec des convictions et des intentions très fortes à Montpellier, l'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 2 en clôture de la 1ère journée de Ligue 1. Pourtant, des Montpelliérains opportunistes avaient ouvert le score grâce à un but contre son camp de Luan Peres (30') puis doublé la mise avec une splendide inspiration de Gaëtan Laborde (34'). Menés 2-0 à la pause, les Marseillais ont inversé la tendance, d'abord avec la réduction du score de Cengiz Under (68'), servi par Kondrad De La Fuente. Puis Dimitri Payet a pris le relais et remis les compteurs à zéro sur coup franc direct (75') avant de donner l'avantage à Marseille d'un ballon placé dans le petit filet gauche de Dimitry Bertaud. Malgré des incidents qui ont momentanément interrompu la rencontre, le score n'a plus bougé et l'OM rejoint Angers, Clermont et Paris en tête du championnat avec trois points.