Un obus israélien est tombé au Sud-Liban (agence libanaise)

BEYROUTH, 28 novembre (Reuters) - Un obus israélien est tombé mardi matin près de la localité d'Aïta ach-Chab dans le sud du Liban, rapporte l'agence de presse nationale libanaise, quelques heures après la prolongation d'une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien. Cette trêve au sud d'Israël ne concerne pas officiellement le Liban, au nord de l'Etat hébreu, mais les échanges de tirs de roquettes et de missiles entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais ont cessé depuis son entrée en vigueur vendredi matin. (Rédigé par Maya Gebeily et Jana Choukeir, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)