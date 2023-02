Un "objet" volant abattu au-dessus du Canada, dit Trudeau

Crédit photo © Reuters

par Phil Stewart, Idrees Ali et Steven Scheer WASHINGTON/OTTAWA (Reuters) - Un avion de chasse américain a abattu samedi un objet volant au-dessus du Canada, un jour après qu'un autre engin volant à haute altitude a été abattu au-dessus de l'Alaska et moins d'une semaine après la destruction d'un ballon espion chinois par les forces américaines. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé sur Twitter que l'objet avait été abattu au-dessus du Yukon, territoire du nord-ouest du Canada, avant d'ajouter que les forces canadiennes récupéreraient et analyseraient les débris. Le Premier ministre canadien a par ailleurs indiqué qu'il s'était entretenu avec le président américain, Joe Biden, au sujet de l'incident. (Reportage Phil Stewart et Idrees Ali à Washington, Steven Scheer à Ottawa; version française Camille Raynaud)