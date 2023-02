Un nouvel "objet" abattu par les Etats-Unis au-dessus du lac Huron

Crédit photo © Reuters

par Phil Stewart et Idrees Ali WASHINGTON (Reuters) - L'armée américaine a abattu un objet volant de forme octogonale au-dessus du lac Huron, près de la frontière canado-américaine, ont déclaré dimanche des responsables américains. Il s'agit de la quatrième interception de ce type par des chasseurs américains ce mois-ci et de la troisième en trois jours dans un contexte de soupçons d'espionnage de la part de la Chine. Avant cette destruction, un objet volant au-dessus du Yukon, territoire du nord-ouest du Canada, a été abattu samedi, tandis qu'un autre engin volant à haute altitude au-dessus de l'Alaska a également été détruit, ainsi qu'un ballon chinois au large de la Caroline du Sud. Les Etats-Unis soupçonnent le ballon chinois d'espionnage, ce que Pékin rejette. Deux responsables américains, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré à Reuters que l'armée avait abattu un objet au-dessus du lac Huron, mais n'ont pas souhaité préciser s'il ressemblait au grand ballon chinois blanc détruit au début du mois. Un responsable américain, s'exprimant également sous couvert d'anonymat, a déclaré que l'objet avait une structure octogonale et que la charge qu'il pouvait transporter n'était pas discernable. Rien ne permettait d'indiquer qu'il constituait une menace militaire ou qu'il disposait de capacités de surveillance, a-t-il ajouté. L'objet a été récemment détecté au-dessus du Montana, ce qui a entraîné la fermeture de l'espace aérien américain autour de cette zone, a-t-il poursuivi. (Reportage Phil Stewart et Idrees Ali; avec Steve Scherer à Ottawa, David Shepardson et Andrea Shalal à Washington et Dan Whitcomb à Los Angeles, rédigé par Andy Sullivan and Raphael Satter; version française Claude Chendjou)