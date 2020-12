Un "nombre limité" de documents consultés lors d'un piratage de l'EMA

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un nombre limité de documents provenant de tierces parties a été consulté lors du piratage dont l'Agence européenne des médicaments (EMA) a été victime récemment, annonce-t-elle dans un communiqué.

Le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé la semaine dernière que des documents liés au développement de leur vaccin contre le COVID-19 avaient été "illégalement consultés" lors d'une intrusion dans le réseau informatique de l'EMA.

L'agence, qui dit avoir fait appel depuis aux services d'une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, assure dans un communiqué qu'elle reste pleinement opérationnelle et que le calendrier de son évaluation des vaccins et des traitements contre le COVID-19 est inchangé. Elle doit se prononcer lundi sur le vaccin de Pfizer et BioNTech.

"Jusqu'à présent, l'enquête a révélé qu'un nombre limité de documents appartenant à des tiers avaient été illégalement consultés. Les tiers concernés identifiés à ce stade ont été contactés et dûment informés", ajoute-t-elle.

(Radhika Anilkumar et Yadarisa Shabong, version française Jean-Philippe Lefief)