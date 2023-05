Un navire transportant 500 migrants a disparu en mer Méditerranée

Un navire transportant 500 migrants a disparu en mer Méditerranée













ROME, 26 mai (Reuters) - Un navire transportant près de 500 migrants, dont un nouveau-né et une femme enceinte, a disparu en mer Méditerranée, ont annoncé vendredi deux associations, ajoutant que les recherches étaient toujours en cours. Alarm Phone, un groupe qui répond aux appels de détresse des navires de migrants, affirme avoir perdu contact avec le navire mercredi matin. A ce moment, le bateau, victime d'une panne moteur, était à la dérive en plein coeur de la mer Méditerranée, à environ 320 km au nord du port libyen de Benghazi et à plus de 400 km de Malte, ou de la Sicile. L'ONG italienne, Emergency, a affirmé jeudi que ni son navire, le Life Support, ni l'Ocean Viking appartenant à une autre association, n'avaient trouvé trace du navire disparu. Un porte-parole d'Emergency a indiqué vendredi que les recherches étaient toujours en cours et émis l'hypothèse que les migrants auraient pu être récupérés par un autre navire ou que le bateau aurait pu continuer de naviguer jusqu'à la Sicile. Plus de 1.000 migrants ont été sauvés lors de deux opérations distinctes - sans lien avec le navire disparu selon Alarm Phone - ont annoncé jeudi les gardes-côtes italiens. Plus de 47.000 migrants ont rejoint l'Italie depuis le début de l'année, contre 18.000 l'an dernier sur la même période. (Reportage par Alvise Armellini, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)